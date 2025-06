Chiama la compagna e le annuncia che si suiciderà a Bolzano salvato in extremis sul Ponte Druso

In un gesto di straordinaria umanità, la polizia di Bolzano ha evitato una tragedia sul ponte Druso, salvando un uomo dal suicidio. Un esempio di come l’intervento tempestivo e il dialogo possano fare la differenza tra la vita e la morte. Ora, mentre la sua compagna aspetta con il cuore in gola, lui ha una seconda possibilità di rimettersi in piedi. La speranza può davvero rinascere in ogni momento.

A Bolzano, la polizia ha salvato un uomo da un tentativo di suicidio grazie a un intervento tempestivo e a un dialogo rassicurante.

