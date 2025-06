Chi era Simone Turla il 29enne morto in un incidente a Marone mentre guidava il furgoncino della ditta

Simone Turla, giovane di 29 anni residente a Ponzano di Marone, il 29enne scomparso tragicamente in un incidente sulla strada tra più veicoli a Marone, era un appassionato di moto e amato dalla sua famiglia. La sua vita, intrecciata con affetti e sogni, si è spezzata in un istante in un drammatico scontro in galleria. La sua storia ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo e l'importanza di guidare con prudenza e rispetto. Continua a leggere.

Simone Turla è morto in un incidente tra più veicoli in una galleria di Marone (Brescia). Il 29enne, appassionato di moto, viveva a Ponzano di Marone insieme ai genitori e alla sorella. Nello schianto il suo furgoncino è stato schiacciato da un camion, a sua volta urtato da un'auto che ha invaso la corsia di marcia opposta in un tentativo di sorpasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

