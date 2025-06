Chi era Anna Adele Castoldi la donna uccisa dal marito mentre era ricoverata in ospedale

Anna Adele Castoldi, donna di 86 anni originaria di Milano, aveva trovato rifugio a Cuasso al Monte dopo la pensione. La sua vita, segnata da una famiglia unita, si è improvvisamente spezzata nel tragico evento di ieri, quando il marito 91enne l'ha assassinata nella stanza dell'ospedale dove era ricoverata da settimane. Un dramma che ha sconvolto tutta la comunità , lasciando molti senza parole e in cerca di risposte. Continua a leggere.

La donna di 86 anni era nata a Milano ma dopo la pensione si era trasferita insieme al marito e ai figli a Cuasso al Monte, in provincia di Varese. Il marito 91enne l'ha uccisa ieri nella camera dell'ospedale dove era ricoverata da qualche settimana.

