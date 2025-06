chi era ali shadmani il capo di stato maggiore iraniano ucciso da israele

L’uccisione di Ali Shadmani, capo di stato maggiore iraniano, da parte di Israele rappresenta un episodio di estrema tensione nella regione. In un raid aereo notturno nel cuore di Teheran, le forze israeliane hanno colpito un centro di comando strategico della Repubblica Islamica, accentuando il clima di conflitto e incertezza. Ma chi era Ali Shadmani e quale impatto avrà questa operazione sulle future relazioni internazionali?

Israele ha annunciato l’uccisione di Ali Shadmani, il capo di stato maggiore in tempi di guerra iraniano, in un raid aereo condotto la scorsa notte nel cuore di Teheran. L’operazione, secondo le forze armate israeliane, ha colpito un centro di comando attivo della Repubblica islamica, in un attacco definito «improvviso e mirato». Shadmani era stato nominato appena quattro giorni fa a capo del Comando centrale Khatam-al-Anbiya, struttura d’emergenza responsabile della gestione delle operazioni militari e dell’approvazione dei piani di fuoco iraniani. Secondo l’Idf, il generale aveva sotto il proprio controllo sia i Pasdaran (Irgc) sia le forze armate regolari, ed era considerato il più vicino collaboratore della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Lettera43.it