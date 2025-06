Chi è Valerio Da Piacenza che ha chiamato Balivo a La volta buona | la voce identica all'omonimo che chiamò Vianello nel 1997

Un episodio sorprendente ha catturato l’attenzione degli spettatori di La volta buona: un uomo, che si presentava come Valerio da Piacenza, ha chiamato in diretta, inscenando una protesta che ha lasciato tutti senza parole. La sua voce, incredibilmente identica a quella di un omonimo del 1997, quando chiamò Raimondo Vianello a Pressing, ha suscitato curiosità e interrogativi sulla vera identità dietro il microfono. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda affascinante.

Un uomo che si è presentato come Valerio da Piacenza ha telefonato in diretta nel programma La volta buona di Caterina Balivo e ha inscenato una protesta. Nel 1997, Valerio da Piacenza chiamò Raimondo Vianello e Miriana Trevisan a Pressing. Oltre a essersi presentati con lo stesso nome e la stessa città di provenienza, i due uomini hanno una voce straordinariamente simile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: valerio - piacenza - balivo - volta

Chi è Valerio Da Piacenza che ha chiamato Balivo a La volta buona: la voce identica all'omonimo che chiamò Vianello nel 1997; Telefonata di protesta a La volta buona: I bambini hanno fame, cucurbitacee al Governo, la reazione di Caterina Balivo; Valerio Scanu rompe il silenzio sul risarcimento di Fabri Fibra. Le rivelazioni dopo anni.

Chi è Valerio Da Piacenza che ha chiamato Balivo a La volta buona: la voce identica all’omonimo che chiamò Vianello nel 1997 - Un uomo che si è presentato come Valerio da Piacenza ha chiamato il programma La volta buona di Caterina Balivo e ha inscenato una protesta ... fanpage.it scrive

Telefonata di protesta a La volta buona: “I bambini hanno fame, cucurbitacee al Governo”, la reazione di Caterina Balivo - Nella puntata de La volta buona trasmessa martedì 17 giugno, la telefonata di protesta di uno spettatore che si è presentato come Valerio da Piacenza ... Come scrive fanpage.it