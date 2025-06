Chi è Sofia Viola la napoletana eletta Miss Mondo Italia 2025

Sofia Viola, la giovane napoletana incoronata Miss Mondo Italia 2025 a Gallipoli, ha catturato l'attenzione con il suo fascino mediterraneo e la sua determinazione. In una serata ricca di emozioni, ha superato 30 concorrenti provenienti da tutta Italia, portando il nostro paese alla conquista di un prestigioso titolo internazionale. Scopriamo insieme chi è questa straordinaria ragazza destinata a brillare nel mondo della bellezza globale.

Si chiama Sofia Viola e il 15 giugno a Gallipoli ha conquistato la corona di Miss Mondo Italia 2025. A incoronarla è stata la vincitrice dell’anno scorso, Lucrezia Mangilli, in una serata che ha visto in gara 30 concorrenti da tutta Italia. Al secondo posto Gloria Pelari (Lombardia), al terzo Elena Colizzi (Puglia). Sofia, bellezza mediterranea, rappresenterĂ l’Italia nel concorso internazionale di Miss World. Scopriamo chi è. Chi è Sofia Viola. Sofia Viola ha 21 anni, è nata a Napoli e cresciuta a Pozzuoli. Il suo nome è un omaggio a Sophia Loren, che in seguito lei ha sempre considerato la sua musa ispiratrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net