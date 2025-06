Chi è La Giss l’amica di Jasmin Salvati all’Isola dei Famosi 2025 è una ex concorrente di Italia Shore

Un emozionante ritorno a sorpresa sull’Isola dei Famosi 2025: la Giss, amica di Jasmin Salvati e ex concorrente di Italia Shore, fa il suo ingresso tra momenti di allegria e complicità. La sua presenza promette nuovi colpi di scena e un tocco di energia autentica. Ma cosa ci riserverà questa inaspettata collaborazione? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Tra i momenti salienti della puntata del 16 giugno dell'Isola dei Famosi, l'incontro tra Jasmin Salvati e la sua amica La Giss, nome d'arte di Gilda Provenzano, che starà per qualche giorno con lei sull'Ultima Spiaggia. La ragazza si è distinta per il suo stile appariscente, ma era già nota al pubblico per aver partecipato a Italia Shore. 🔗 Leggi su Fanpage.it