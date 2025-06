Chi è il pensionato che ha vinto 35 milioni al Superenalotto | Non ho dormito per tre giorni Ora voglio aiutare le famiglie in difficoltà

Chi è il fortunato pensionato di Desenzano del Garda che ha conquistato oltre 35 milioni di euro al SuperEnalotto? Dopo aver vissuto tre giorni senza dormire, ora desidera restituire e aiutare le famiglie in difficoltà. È un gesto di generosità che dimostra come una grande vincita possa trasformarsi in un vero atto di solidarietà, portando speranza e supporto a chi ne ha più bisogno. La sua storia è un esempio di come la fortuna possa cambiare vite e ispirare il cuore di tutti noi.

Desenzano del Garda (Brescia) – È trascorso meno di un mese da quando - giovedì 22 maggio 2025 - è stato assegnato il secondo Jackpot SuperEnalotto del 2025. L'Ufficio Premi Sisal di Milano comunica che la vincita con punti 6 del valore di 35.415.534,71 euro - realizzata con una giocata di 5 euro durante il cc. n. 81 di SuperEnalotto SuperStar - è stata riscossa dal vincitore che ha concluso le procedure di ritiro del premio. La vincita del Jackpot è stata conseguita a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Bocchio Eleonora situato in via Durighello 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è il pensionato che ha vinto 35 milioni al Superenalotto: “Non ho dormito per tre giorni. Ora voglio aiutare le famiglie in difficoltà”

