Chi è il colubro ferro di cavallo il serpente che ha invaso Ibiza | com'è arrivato sull'isola

Il colubro ferro di cavallo, un serpente non velenoso originario del Nord Africa e della Penisola Iberica, ha fatto il suo debutto a Ibiza agli inizi degli anni 2000, portato accidentalmente con gli ulivi ornamentali. Questa invasione silenziosa sta minacciando l'equilibrio dell'ecosistema locale, in particolare alcune piccole lucertole. Ma come si sta adattando questa specie invasiva e quali sono le implicazioni per la biodiversitĂ delle Baleari?

Il colubro ferro di cavallo (Hemorrhois hippocrepis) è un serpente non velenoso di medie-grandi dimensioni diffuso in Nord Africa, in Penisola Iberica e in parte della Sardegna. Agli inizi degli anni Duemila, la specie è stata introdotta accidentalmente dall'uomo insieme agli ulivi ornamentali a Ibiza e in altre isole Baleari, dove si è adattata bene e sta creando non pochi danni alla biodiversitĂ locale, in particolare a una piccola lucertola endemica dell'arcipelago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'avvistamento di un grosso serpente, "pescato" in mare al largo di Ibiza, una delle isole Baleari. Il protagonista del ritrovamento è un colubro ferro di cavallo.

