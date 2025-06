Chi è Emanuel Emegha l'attaccante che piace alla Juve | da ex portiere a nuovo obiettivo di mercato

Dalla porta alla porta d’attacco, Emanuel Emegha si conferma come il nuovo obiettivo di mercato della Juventus. Il giovane attaccante olandese sta attirando l’interesse dei bianconeri, pronti a rinforzare il reparto offensivo con un talento in rapida ascesa. Ma chi è davvero Emegha e perché potrebbe essere il colpo giusto per la Vecchia Signora? Scopriamolo insieme.

Emanuel Emegha è l’attaccante olandese che la Juventus segue per rinforzare l’attacco. Il profilo del nuovo obiettivo di mercato bianconero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

