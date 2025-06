Chi è e da dove viene la nuova Miss Mondo Italia che si ispira a una sua celebre omonima

Scopriamo insieme la splendida Sofia Viola, la nuova Miss Mondo Italia che, ispirandosi a una nota omonima, incarna eleganza e talento. La ventunenne di Pozzuoli, incoronata all’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli, si prepara a rappresentare l’Italia nel prestigioso concorso internazionale. Un viaggio straordinario tra sogni e bellezza, che porterà la nostra talentuosa rappresentante sotto i riflettori mondiali.

Sarà Sofia Viola a rappresentare l'Italia nel concorso di bellezza internazionale Miss Mondo. La ventunenne di Pozzuoli è stata proclamata vincitrice di Miss Mondo Italia all'Ecoresort Le Sirene di Gallipoli.

