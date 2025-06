Chi è Carlos Cuesta l'assistente di Arteta ed ex Juve vicino alla panchina del Parma

Il calcio continua a sorprendere, e il Parma si prepara a un nuovo capitolo con l’arrivo di Carlos Cuesta, ex Juve e assistente di Arteta, pronto a portare la sua esperienza in panchina. Dopo l’addio di Cristian Chivu, che sfumò il rinnovo con i ducali per una chiamata inattesa dall’Inter, ora il club emiliano guarda avanti, puntando su una leadership giovane e determinata. La stagione si preannuncia ricca di novità e suspense.

