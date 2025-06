Chi è Andrea Pignataro la seconda persona più ricca d' Italia e come investe la sua Ion

Andrea Pignataro, la seconda persona più ricca d’Italia, ha conquistato il successo da Bologna a Londra, investendo quasi 6 miliardi di euro nel nostro Paese. Riservato e astuto, ha creato una holding di partecipazioni alla stregua di un fondo di private equity, dimostrando come un approccio strategico possa trasformare la riservatezza in potere. Scopriamo come Pignataro sta rivoluzionando il panorama degli investimenti in Italia.

Andrea Pignataro e l'inchiesta per presunta evasione fiscale, accordo col fisco: pagherà 280 milioni (a rate) - Andrea Pignataro si trova al centro di un'aspra inchiesta fiscale, con l'accusa di aver evaso circa 1,2 miliardi di euro dal 2013 al 2023.

