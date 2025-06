Chi è Alì Khamenei | storia potere e segreti del leader supremo dell’Iran che potrebbe fuggire in Russia

Ali Khamenei, il leader supremo dell’Iran dal 1989, è una figura enigmatica che incarna il potere teocratico e le complesse dinamiche della politica mediorientale. Nato nel cuore religioso di Mashhad, la sua storia e i segreti che avvolgono il suo operato sono al centro di molte tensioni geopolitiche. Con rumors di una possibile fuga in Russia, il suo futuro resta avvolto da un alone di mistero e strategia. Scopriamo insieme i retroscena di questa figura chiave del Medio Oriente.

Ali Khamenei è il leader supremo della Repubblica Islamica dell’Iran dal 1989, figura centrale del potere teocratico del Paese e uno degli attori più influenti della politica mediorientale. Nato il 17 luglio 1939 a Mashhad, città santa sciita nel nord-est dell’Iran, è cresciuto in una famiglia religiosa e ha seguito una formazione teologica nelle hawze, le scuole coraniche, a Mashhad e Qom, città divenuta poi fulcro della rivoluzione islamica. La sua ascesa inizia negli anni Settanta, quando aderisce al movimento di opposizione guidato dall’ayatollah Ruhollah Khomeini contro lo scià Mohammad Reza Pahlavi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi è Alì Khamenei: storia, potere e segreti del leader supremo dell’Iran (che potrebbe fuggire in Russia)

In questa notizia si parla di: iran - khamenei - potere - leader

Ali Khamenei scettico sul negoziato nucleare tra Iran e Stati Uniti - Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha espresso scetticismo riguardo ai negoziati nucleari con gli Stati Uniti, affermando che "non funzionerà".

Khamenei, segreti e pugno di ferro: così l’erede di Khomeini tiene il potere da 30 anni in Iran - la Repubblica Vai su X

"Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso". Lo ha affermato il leader iraniano Ali Khamenei ribadendo che Israele "subirà una dura punizione". Lo riporta l'agenzia Irna. #iran #teheran #israele Vai su Facebook

ISRAELE UCCIDERÀ LA GUIDA SUPREMA DELL’IRAN, L’AYATOLLAH ALI KHAMENEI?; Khamenei nel mirino di Israele, chi è (e dov'è) l'ayatollah che non lascia l'Iran dal 1989: in corsa per la successione il figlio Mojtaba; Iran, il regime degli Ayatollah potrebbe cadere? Khamenei nel mirino (e perché Trump vuole salvarlo) e l'erede.

Chi è Alì Khamenei: storia, potere e segreti del leader supremo dell’Iran (che potrebbe fuggire in Russia) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Iran, Khamenei si prepara al peggio: voci di salvacondotto verso la Russia - Mentre i raid aerei israeliani continuano a colpire da venerdì Teheran e altre parti dell’Iran, il vice cap ... Da msn.com