Cher in ansia per il figlio Elijah | ricoverato d'urgenza per overdose in California

L’industria dello spettacolo si unisce in preoccupazione per Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, ricoverato d’urgenza in California dopo una grave overdose. La celebre cantante, visibilmente affranta, si trova ora a Parigi, dimostrando come il mondo del glamour sia anche un luogo di sfide e vulnerabilità. La speranza è che Elijah possa presto superare questa difficile prova e ritrovare la strada della salute.

T rovato privo di sensi sabato 14 giugno, il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per overdose. Il musicista, classe 1976, si trova attualmente in uno dei reparti dell’ospedale Joshua Tree in California, dove sta ricevendo le cure mediche necessarie per tornare in salute. Cher in prima fila a Parigi: accanto a sé il fidanzato toy boy Alexander Edwards X Leggi anche › Dagli astronauti a Cher, i migliori consigli per essere felici mai ricevuti Cher, il figlio Elijah è stato ricoverato per overdose. Secondo quanto riportato da TMZ, Elijah Blue Allman è stato fortunato a sopravvivere all’overdose. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cher in ansia per il figlio Elijah: ricoverato d’urgenza per overdose in California

