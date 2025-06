Cher è Labubu-mania anche sul red carpet

Sul red carpet del Tribeca Film Festival 2025, l’iconica Cher dimostra ancora una volta di essere un’icona di stile, portando la mania Labubu a nuove vette. Con la sua presenza magnetica e il suo taste impeccabile, la regina del pop dà la sua benedizione all’accessorio più desiderato del momento, confermando che anche i trend più audaci trovano nel suo stile un’ispirazione senza tempo.

