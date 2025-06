Chelsea-Milan amichevole d’agosto a Londra Sui biglietti …

Il calcio internazionale torna a far sognare gli appassionati con un grande appuntamento: il Milan sfiderà il Chelsea in un’amichevole imperdibile il 10 agosto a Stamford Bridge, nel cuore di Londra. Un evento che promette emozioni e spettacolo, con biglietti già disponibili per vivere da vicino questa sfida tra prestigiosi club europei. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per non perdere questa straordinaria occasione di football di alto livello.

Il Milan affronterà il Chelsea, a Stamford Bridge, nel cuore di Londra, in amichevole il prossimo 10 agosto. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chelsea-Milan, amichevole d’agosto a Londra. Sui biglietti …

Calciomercato Milan, Maignan al Chelsea? Arriva la prima mossa dei Blues - Il calciomercato entra nel vivo con il Chelsea che sembra aver messo nel mirino Mike Maignan, portiere del Milan.

Milan, ecco la quinta amichevole estiva: appuntamento ad agosto contro il Chelsea

Secondo La Gazzetta dello Sport il prossimo 10 agosto amichevole con il Chelsea a Dublino, il giorno dopo quella già prevista con il Leeds il 9 agosto #Milan

Milan: raduno e date delle amichevoli estive - Per i rossoneri di Fonseca, invece, prevista un'amichevole in Austria contro ... Riporta msn.com

Milan, brutte notizie dal Chelsea: grave infortunio per Broja in amichevole - dove i Blues e l’Aston Villa stavano disputando una gara amichevole ad Abu Dhabi. Secondo calciomercato.com