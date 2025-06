Chef Rubio sospeso da X dopo lo scontro con Tommaso Cerno | Dai da bravo accuccia ora

Dopo lo scontro acceso tra Chef Rubio e Tommaso Cerno, l’account dell’attivista è stato sospeso su X per violazione delle policy contro l’incitamento all’odio. Un episodio che ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del confronto pubblico. La vicenda evidenzia come il linguaggio online possa facilmente sfociare in scontri controversi, lasciando aperte domande sulla responsabilità di chi utilizza le piattaforme social come palco di battaglie ideologiche.

Dopo un acceso scontro tra Chef Rubio e Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, l’account del noto attivista, in particolare per i numerosi problemi giudiziari a seguito del suo comportamento sulla piattaforma, è stato temporaneamente sospeso da X. Il motivo? La violazione delle policy relative all’incitamento all’odio. Cerno, in risposta a Rubio, lo aveva “ ringraziato ” per delle “lezioni di vita” in merito al «terrorista Khamenei, all’islamismo fanatico e alla democrazia», aggiungendo con sarcasmo che, se mai avesse bisogno di imparare a cucinare una frittata, si rivolgerebbe alle competenze dello chef. 🔗 Leggi su Open.online

