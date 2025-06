Chef Rubio-Cerno scontro social su Khamenei | cosa è successo

Chef Rubio, noto chef e attivista, si è trovato al centro di un acceso scontro social con Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, sulla questione Israele-Iran. Pochi giorni dopo, il suo account è stato temporaneamente bloccato per violazione delle norme contro l’incitamento all’odio, evidenziando come le tensioni online possano scatenare conseguenze imprevedibili. Una vicenda che mette in luce quanto il dibattito pubblico possa facilmente sfociare in polemiche e provvedimenti disciplinari.

X ha bloccato per qualche ora l’account di Chef Rubio a causa della violazione delle norme del social network sull’ incitamento all’odio. Il provvedimento è avvenuto poche ore dopo che sullo stesso social l’e x cuoco televisivo, molto attivo come attivista ProPal, si era scontrato duramente con Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo. Motivo del contendere il conflitto in corso tra Israele e Iran. Il fascistello rosso. Accuccia non lo dico nemmeno al mio cane. Questa è la sinistra di oggi pic.twitter.comxQCFzV8o8e — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) June 16, 2025 Il botta e risposta tra Chef Rubio e Cerno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chef Rubio-Cerno, scontro social su Khamenei: cosa è successo

