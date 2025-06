Che cos’è l’incidente probatorio e quando si può fare

Hai mai sentito parlare dell’incidente probatorio? Si tratta di uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo di acquisire prove prima del processo in situazioni di rischio di deterioramento. L’articolo 392 del codice di procedura penale definisce quando e come questa procedura può essere adottata, garantendo così l’integrità delle prove e la tutela della giustizia. Ma quando è esattamente il momento giusto per usarla? Scopriamolo insieme.

L’articolo 392 del codice di procedura penale prevede che la prova si possa formare prima del processo laddove c’è il rischio che possa deteriorarsi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Che cos’è l’incidente probatorio e quando si può fare

In questa notizia si parla di: incidente - probatorio - fare - possa

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

Domani inizia l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Sembrerebbe – come svelano fonti di Fanpage.it – però che non sia stato ancora preso il dna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, e di Marco Panzarasa, tra gli amici più stretti di Alberto Stas Vai su Facebook

Garlasco: via all'incidente probatorio che può cambiare l'inchiesta. Sarà acquisito il dna delle gemelle Cappa; Delitto di Garlasco, il 17 giugno inizierà l’incidente probatorio sui reperti mai analizzati; Giallo di Garlasco, i segreti dell’impronta 33. Il genetista di Stasi: “Fare nuovi accertamenti”.

Garlasco, al via l’incidente probatorio: tutto quello che c’è da sapere - Parte l’incidente probatorio che potrebbe riscrivere la verità sull’omicidio di Chiara Poggi. Segnala panorama.it

Garlasco, via all'incidente probatorio: ecco cosa analizzeranno gli esperti e cosa può succedere - Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, la Procura di Pavia ha aperto per la seconda ... Da msn.com