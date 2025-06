Che cos’è il Passaporto del Guarito e perché è uno strumento per monitorare e prevenire possibili effetti a lungo termine delle cure? Lo spiegano gli esperti

Il Passaporto del Guarito rappresenta un innovativo strumento ideato per accompagnare i giovani pazienti oncologici nel loro percorso di guarigione. Creato in collaborazione tra Peter Pan ODV e la Fondazione Lottomatica presso l'Ospedale Bambino Gesù, permette di monitorare a lungo termine gli effetti delle terapie e garantire cure sempre più personalizzate. Un passo avanti fondamentale nella lotta contro il tumore pediatrico, perché ogni bambino merita un futuro sereno e protetto.

I l tumore in età pediatrica in Italia ogni anno colpisce circa 1.500 bambini da 0 a 14 anni e circa 800 adolescenti tra i 15 e i 18 anni. C’è però una buona notizia: l’80% di questi giovanissimi malati di cancro guarisce. Grazie alla collaborazione tra l’organizzazione romana Peter Pan ODV e Fondazione Lottomatica, al Bambino Gesù nasce il Passaporto del Guarito per tenere traccia della loro storia clinica e monitorare gli effetti delle terapie a lungo termine. Un cartone per aiutare i bambini a superare la paura degli esami diagnostici X Leggi anche › Psiconcologia: dalla diagnosi di un tumore, come affrontare la cura del corpo e della mente Tumore in età pediatrica: oltre 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Che cos’è il Passaporto del Guarito e perché è uno strumento per monitorare e prevenire possibili effetti a lungo termine delle cure? Lo spiegano gli esperti

In questa notizia si parla di: passaporto - guarito - strumento - monitorare

Malattie oncologiche: il passaporto del guarito e la riabilitazione. Il sostegno dell’Associazione Peter Pan e della Fondazione Lottomatica per il Bambino Gesù - Aiutare i bambini guariti da una malattia oncologica a ritrovare fiducia e normalità è il cuore di un innovativo progetto nato dalla collaborazione tra Peter Pan ODV e Fondazione Lottomatica.

Tumori pediatrici. L’80% dei bimbi colpiti supera la malattia. Al via progetto “Passaporto del guarito” per tenere tracciare della storia clinica e monitorare effetti terapie; Tumori pediatrici: il passaporto per seguire la salute dopo le cure; Tumore in età pediatrica: che cos’è il Passaporto del Guarito.

Tumori, 80% bimbi malati guarisce, un ‘passaporto’ per non dimenticare - Un 'Passaporto del guarito' da donare a tutti i bimbi che superano un cancro - Si legge su msn.com

Tumori pediatrici: oltre 1.200 nuovi guariti ogni anno - Fondazione Lottomatica promuove progetti per affrontare le sfide della società, spaziando dalla salute all'inclusione sociale, dall'educazione alla legalità. Segnala agimeg.it