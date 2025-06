CHE COBOLLI! Flavio elimina il giovane fenomeno Fonseca dopo una partita pazzesca a Halle

Una spettacolare battaglia tra giovani promesse del tennis ha regalato uno dei match più emozionanti dell’anno all’ATP 500 di Halle. Flavio Cobolli, con una vittoria memorabile contro il talentuoso Fonseca, dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La partita, lunga e combattuta, si conclude solo al tie-break decisivo, aprendo le porte a un percorso entusiasmante. Ora, il nostro campione affronta il prossimo ostacolo: uno tra il francese Ugo...

Certamente la si può inserire nel novero delle più interessanti partite al meglio dei 2 set su 3 dell’anno, ed è bello che a vincerla sia Flavio Cobolli. Il capitolino supera il primo turno all’ATP 500 di Halle superando, dopo 2 ore e 43 minuti, Joao Fonseca, il classe 2006 sul quale tutto il Brasile ripone speranze che vanno ben al di là dell’enorme. 5-7 7-6(3) 7-6(8) il punteggio finale. Prossimo ostacolo ostacolo uno tra il francese Ugo Humbert e il canadese Denis Shapovalov, ancora in campo in questa che si preannuncia come una giornata assai lunga. Nel primo set i guai per Cobolli sono vicini fin da subito, se non altro perché Fonseca ha subito due palle break nel terzo game, tutte e due annullate pregevolmente dall’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CHE COBOLLI! Flavio elimina il giovane fenomeno Fonseca dopo una partita pazzesca a Halle

