Cetriolo batte carota | spunta la pozione segreta anti-Sinner

Jannik Sinner, il mistero è stato svelato: cosa contiene la pozione segreta e perchĂ© è stata addirittura in grado di fare la differenza. Si vociferava che intendesse saltare il torneo del Queen's, ma così non è stato. Recuperate le forze dopo l'incredibile finale disputata al Roland Garros, Carlos Alcaraz ha lasciato Ibiza e si è diretto alla volta di Londra, per inaugurare la stagione sull'erba. Ben consapevole, probabilmente, che passare dal torneo della regina sarebbe stato fondamentale in ottica Wimbledon.