Cesenatico Pestelli FdI | Attivare il tempo pieno alla scuola per l' infanzia di Cannucceto

Sei pronto a scoprire un’importante novità per i genitori di Cannucceto? Luca Pestelli di FdI ha presentato un’interrogazione per attivare nel 2025/2026 la sezione a tempo pieno alla scuola dell'infanzia "Mirca Aldini" di Cannucceto, Cesenatico. Un passo fondamentale per migliorare l’offerta educativa e rispondere alle esigenze delle famiglie locali. La proposta mira a rendere ancora più accessibile e completa l’esperienza dei nostri piccoli studenti.

Attivare nell'anno scolastico 20252026 la sezione a tempo pieno per i nuovi iscritti nella scuola dell'infanzia "Mirca Aldini" di Cannucceto, a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. A chiederlo, in un'interrogazione, è Luca Pestelli (FdI) che ricorda come "è stato recentemente annunciato che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesenatico, Pestelli (FdI): "Attivare il tempo pieno alla scuola per l'infanzia di Cannucceto"

