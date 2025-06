Cesena | il nuovo corso di Fusco e Mignani punta su equilibrio e plusvalenze

Il Cesena si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il duo Fusco-Mignani, che punta su equilibrio e plusvalenze per rilanciare il club. Con la possibilitĂ di plasmare in prima persona la rosa e una strategia finanziaria piĂą oculata, la squadra affronta una stagione ricca di sfide e opportunitĂ . Tra investimenti mirati e una gestione piĂą sostenibile, il futuro dei bianconeri promette novitĂ stimolanti e grandi ambizioni.

Equilibrio sarĂ la parola d’ordine del Cesena del nuovo ds Filippo Fusco e del confermato tecnico Michele Mignani che per la prima volta potrĂ incidere in modo deciso sulla costruzione della squadra; un anno fa invece in buona parte ereditò quella pensata da D’Aversa. I ragionamenti dovranno essere diversi rispetto alla scorsa stagione; i 23 milioni di spesa totale (tra dipendenti e gestione) dichiarati di recente da Fusco sono tanti, irripetibili anche se i risultati sul campo sono stati buoni. OccorrerĂ spendere meno, meglio e in modo differente; pochissimi prestiti e non costosi, ingaggiare giocatori che possano creare poi plusvalenze, ridurre al minimo gli incentivi all’esodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it