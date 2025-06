Cesena | al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione in Serie B

Cesena si prepara ad accogliere una nuova emozionante stagione in Serie B, e la passione dei suoi tifosi non conosce soste. La piazza romagnola ha sempre dimostrato di essere il dodicesimo uomo in campo, sostenendo il Cavalluccio con cuore e dedizione. Ora, con la campagna abbonamenti appena lanciata, è il momento di riscoprire il calore dello stadio e vivere insieme un’altra avventura indimenticabile. Non mancate!

La fede e la passione non sono in discussione. Non potrebbero mai esserlo in una piazza come quella di Cesena, che ha dimostrato coi fatti di non lasciare mai sola la squadra. Dalla Serie A alla D, il Cavalluccio è sempre sceso in campo con un’ottima compagnia sugli spalti e continuerà a farlo anche quest’anno, nel suo secondo anno in cadetteria. Ragioni ormai ben note anche alla società, che in effetti ha lanciato la campagna abbonamenti auspicando di superare le circa 8.000 tessere sottoscritte la scorsa stagione. Un risultato ambizioso e certamente non semplice da raggiungere. Anche se non impossibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione in Serie B

In questa notizia si parla di: cesena - campagna - abbonamenti - stagione

Cesena ripudia la guerra, il Comune aderisce alla campagna di Emergency: uno striscione sulla facciata del Bonci - Cesena si schiera da un lato chiaro: "No alla guerra". Con un imponente striscione sulla facciata del Teatro Bonci, il comune aderisce alla campagna ‘R1PUD1A’ di Emergency, riaffermando il fondamentale articolo 11 della Costituzione.

La famiglia Donati racconta la passione per il Cesena, tramandata da generazioni, nello spot della campagna abbonamenti. Vai su Facebook

“ ” ? Al via la campagna abbonamenti 2025/26 del Cesena FC ? Info e prezzi: https://tinyurl.com/una-storia-di-famiglia… Vai su X

Cesena: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione in Serie B; Abbonamenti Cesena Fc: i prezzi per la stagione 2025-2026; Il Cesena lancia la campagna abbonamenti: La scorsa stagione per spettatori abbiamo superato alcune squadre di A.

Cesena: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione in Serie B - Non potrebbero mai esserlo in una piazza come quella di Cesena, che ha dimostrato coi fatti di non lasciare mai sola la squadra. Lo riporta msn.com

Cesena Calcio lancia la campagna abbonamenti 2025-2026 con sconti e eventi speciali - Cesena Calcio presenta la nuova campagna abbonamenti con eventi speciali e sconti per chi sceglie E. Si legge su msn.com