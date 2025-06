Cesare Cremonini l’ex Martina Maggiore al concerto | ma scoppia in lacrime e scappa

Durante il concerto di Cesare Cremonini allo stadio San Siro, Martina Maggiore, ex compagna e musa ispiratrice di ‘Giovane Stupida’, si è lasciata sopraffare dall’emozione. Scoppia in lacrime e, incapace di contenere i sentimenti, ha lasciato il concerto prima della fine, creando un momento intenso e toccante che ha catturato l’attenzione di tutti. Un episodio che testimonia come la musica possa toccare le corde più profonde del cuore.

(Adnkronos) – Ad assistere alla seconda tappa del tour ‘Alaska Baby’ di Cesare Cremonini allo stadio San Siro, tra il pubblico c’era anche Martina Maggiore, sua ex compagna e musa ispiratrice del brano ‘Giovane Stupida’. La giovane influencer non è riuscita a trattenere l’emozione e ha lasciato lo stadio prima della fine dello show, probabilmente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

