Cesare Cremonini infiamma Milano | parata di vip da Chiara Ferragni a Valentino Rossi

Un’estate milanese da ricordare, con Cesare Cremonini che ha infiammato il pubblico di San Siro in un sold out esplosivo. Da Chiara Ferragni a Valentino Rossi, le star si sono radunate per vivere momenti unici all’insegna della musica e del divertimento. Due serate indimenticabili, che hanno confermato il talento e il carisma del cantautore bolognese, capace di unire generazioni e passioni in un’unica grande festa.

Sold out, con uno strepitoso successo, per le date milanesi del tour estivo di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese si è esibito a San Siro il 15 e 16 giugno, portando allo stadio quasi 60mila persone.

