Cesare Cremonini infiamma i 120mila di Milano | parata di vip da Chiara Ferragni a Valentino Rossi

Cesare Cremonini ha letteralmente infiammato i 120mila di Milano, trasformando le date di San Siro in un autentico trionfo. Con un sold out che ha visto coinvolti oltre 57mila spettatori per ogni sera, il cantautore bolognese ha regalato emozioni indimenticabili, attirando anche una parata di vip da Chiara Ferragni a Valentino Rossi. Questa tappa del tour è stata, secondo molti, tra le migliori di sempre, consolidando Cremonini come uno dei protagonisti più amati della scena musicale italiana.

Sold out, con uno strepitoso successo, per le date milanesi del tour estivo di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese si è esibito a San Siro il 15 e 16 giugno, portando allo stadio quasi 60mila persone a serata (57mila). Per alcuni osservatori, questa tappa del tour "è stata tra le migliori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cesare Cremonini infiamma i 120mila di Milano: parata di vip, da Chiara Ferragni a Valentino Rossi

In questa notizia si parla di: cesare - cremonini - infiamma - 120mila

Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all’Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale - Cesare Cremonini e Gianfranco Fini fanno il loro ingresso allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Cesare Cremonini infiamma i 120mila di Milano: parata di vip, da Chiara Ferragni a Valentino Rossi.

Cesare Cremonini infiamma Milano: parata di vip, da Chiara Ferragni a Valentino Rossi - Il cantautore bolognese si conferma il performer più in forma di questo periodo, in un "hype" senza fine. Secondo milanotoday.it

Cremonini Boreale - Non sono ancora passate le 21 di domenica, 15 giugno 2025, quando Cesare Cremonini entra in scena allo stadio di San Siro dopo le note di "Ce ... Da informazione.it