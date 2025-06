Cesare Cremonini fa il bis a San Siro il suo viaggio dimostra che non importa dove ma conta solamente andare

Cesare Cremonini torna a San Siro per il bis, dimostrando che il vero viaggio non riguarda la destinazione, ma l'emozione di andare avanti con passione. Dopo il successo della prima data sold out, il cantautore porta sul palco un mix di ricordi e innovazione, condividendo momenti speciali con Valentino Rossi e Luca Carboni. Una serata che promette di emozionare ancora una volta, perché ciò che conta è semplicemente partire e vivere ogni nota intensamente.

Dopo la prima data sold out, Cesare Cremonini torna a San Siro per un altro emozionante viaggio tra presente e passato: dalle sensazioni dalla lontana Alaska al calore della sua Bologna con Valentino Rossi e Luca Carboni sul palco. Un artista completo, maturo, rinnovato, che non ha smesso di emozionare ed emozionarsi nemmeno un secondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

