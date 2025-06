Certificazioni Fimi 6-12 giugno | dischi di platino per Lazza e Baby Gang

Le certificazioni FIMI della settimana dal 6 al 12 giugno confermano il predominio dei rapper sulla scena musicale italiana, con Lazza, Baby Gang e Drefgold protagonisti assoluti. Lazza conquista quattro dischi di platino con "Locura", un successo che consacra il suo talento dopo il debutto a Sanremo con "100 Messaggi". La scena rap italiana si conferma vivace e in continua evoluzione, portando nuovi talenti e grandi traguardi.

Le Certificazioni Fimi della settimana dal 6 al 12 giugno sono dominate dai rapper, con i dischi di platino conquistati da Lazza, Baby Gang e Drefgold. Locura di Lazza raggiunge quota quattro dischi di platino: il quarto lavoro in studio dell’artista meneghino pubblicato lo scorso 20 settembre è stato anticipato dal singolo 100 Messaggi, presentato al 74esimo Festival di Sanremo. A distanza di pochi giorni dalla release dell’album, Lazza si è esibito a Milano con un concerto che ha visto tra gli ospiti Ghali e Sfera Ebbasta presenti tra i feat di Locura (figurano anche Marracash, Guè, Kid Yugi e Laura Pausini ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 6-12 giugno: dischi di platino per Lazza e Baby Gang

In questa notizia si parla di: lazza - dischi - platino - certificazioni

#CertificazioniFIMI settimana 24: 4x platino per Lazza, platino per Drefgold e Baby Gang. Tra gli internazionali doppio platino per i Led Zeppelin! Tutti i dischi certificati qui Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Classifica Spotify Italia – 9 marzo 2025 Questi i 10 artisti più ascoltati su Spotify nelle ultime 24 ore! 1. Guè (=) 2. Sfera Ebbasta (=) 3. Geolier 4. Olly 5. Juli (=) 6. Marracash (=) 7. Lazza (=) 8. Tony Boy 9. Kid Yugi 10. Capo Vai su Facebook

Certificazioni FIMI 24: successo per l'internazionale La Plena. Nuovi traguardi per Lazza, Baby Gang e Drefgold; Lazza è l’artista più certificato del 2024: il Diamante di “Sirio” e non solo; Lazza è disco di diamante con “Sirio”, ma sarà l’ultimo? Ecco perché le nuove regole Fimi per dischi d'oro e di platino potrebbero uccidere davvero la musica....

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Lazza, Sfera Ebbasta, Gigi D’Alessio - Le Certificazioni Fimi questa settimana premiano con i dischi di platino artisti che sono in vetta alle classifiche come Lazza reduce dalla pubblicazione di Locura, nuovo lavoro in studio arrivato lo ... Scrive metropolitanmagazine.it

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Lazza, Sfera Ebbasta, Gigi D’Alessio - Le Certificazioni Fimi questa settimana premiano con i dischi di platino artisti che sono in vetta alle classifiche come Lazza reduce dalla pubblicazione di Locura, nuovo lavoro in studio arrivato ... Secondo msn.com