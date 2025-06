Cerca di rubare i fari di un' auto parcheggiata in piazza Galatea arrestato 41enne

Un tentativo di furto sventato in pieno centro a Catania: un 41enne è stato arrestato dalla polizia mentre cercava di smontare i fari di un'auto parcheggiata vicino a piazza Galatea. Sorprorso nel momento clou, l'uomo ha opposto resistenza, finendo in manette per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Già noto alle forze dell'ordine, il suo episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di vigilare sulla sicurezza urbana.

È stato sorpreso dalla polizia mentre stava cercando di smontare i fari di un’auto parcheggiata nei pressi di piazza Galatea. L’uomo, un catanese di 41 anni, è stato arrestato dalla polizia per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Già noto alle forze dell'ordine per i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Cerca di rubare i fari di un'auto parcheggiata in piazza Galatea, arrestato 41enne

