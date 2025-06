Cerbai Svelto e Tripoli | si sbloccano le nomine ai vertici del Cnr

Dopo mesi di attesa, Cerbai Svelto e Tripoli si sbloccano e aprono una nuova era per il CNR. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione, dando finalmente impulso alle attività di ricerca fondamentali per l'Italia. La ripresa delle decisioni strategiche promette di rafforzare il ruolo del principale ente scientifico nazionale e di stimolare innovazione e progresso nel nostro Paese.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, firma il decreto che nomina i nuovi membri del consiglio di amministrazione del Cnr – il Consiglio Nazionale delle Ricerche, principale ente pubblico italiano dedicato alla ricerca scientifica. La decisione era molto attesa, poiché il mandato del precedente consiglio era scaduto lo scorso 21 marzo. L’assenza di un CdA ha bloccato per mesi attività fondamentali: non è stato possibile approvare il bilancio 2024 (la scadenza è fissata al 30 giugno), né sbloccare fondi necessari per bandi di concorso, collaborazioni internazionali e l’attrazione di nuovi ricercatori dall’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it