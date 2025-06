C' era una volta a Hollywood anche una musa di Mike Flanagan nel cast del sequel su Cliff Booth

Il mondo di Hollywood sta per essere rivoluzionato ancora una volta: un sequel di "C'era una volta a... Hollywood" sta prendendo forma, con il coinvolgimento di grandi nomi e sorprese emozionanti. Tra le voci più interessanti, spicca Carla Gugino, musa di Mike Flanagan, pronta a portare il suo talento sul grande schermo. Il cast si arricchisce di star e promesse, lasciandoci con la curiosità di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura cinematografica.

In corso il casting per The Adventures of Cliff Booth, sequel di C'era una volta a. Hollywood firmato da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher. La musa di Mike Flanagan Carla Gugino è l'ultimo nome di spicco a unirsi al cast di The Adventures of Cliff Booth, preannunciato sequel di C'era una volta a. Hollywood prodotto da Netflix che vedrà il ritorno della star Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth. David Fincher ha preso in mano il progetto utilizzando una sceneggiatura dello stesso Quentin Tarantino ceduta a Netflix per una cifra folle. Già confermati nel cast Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki e Scott Caan in ruoli al momento top secret. 🔗 Leggi su Movieplayer.it