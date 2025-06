Centro storico riparte la chiusura ma senza varco della discordia

Il centro storico di Avellino si prepara a riscoprire il suo fascino senza più barriere di traffico, riaccendendo la sua anima pedonale. La decisione della giunta Nargi di riattivare temporaneamente la zona pedonale, a partire da venerdì 20 giugno, offre un’opportunità unica di vivere il cuore antico della città in modo più sicuro e piacevole. Un passo verso una mobilità più sostenibile e meno divisioni, che promette di unire anziché dividere.

Tempo di lettura: 3 minuti Riparte la Zona pedonale nel centro storico di Avellino. La giunta Nargi ha deliberato la riattivazione del dispositivo di limitazione del traffico veicolare nel cuore antico della città. Si comincerà venerdì 20 giugno, anche di sabato e di domenica, dalle ore 20:30 all’1 del giorno dopo. L’area individuata sarà delimitata inizialmente e in via sperimentale dal Comando dei vigili urbani, attraverso apposita ordinanza, nei fine settimana. A partire dalla prima metà di luglio, entreranno in funzione i varchi Ztl già approvati dal Ministero dei Trasporti. Allo scopo, su proposta del Sindaco, Laura Nargi, l’esecutivo ha riperimetrato l’area che sarà oggetto del dispositivo, deliberando che i 7 varchi siano dislocati, rispettivamente, a Rampa San Modestino, nell’intersezione con via San Francesco Saverio, a via Conservatorio delle Oblate, via Nappi, via Chiesa Conservatorio, Vico Episcopio, Largo Triggio, e Corso Umberto I, all’altezza di via Sant’Antonio Abate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro storico, riparte la chiusura ma senza varco della “discordia”

