Centro storico i residenti di Santa Maria | Quartiere invivibile con il Comune solo saltuari incontri

Nel cuore del centro storico di Pisa, i residenti di Santa Maria vivono un rapporto complicato con il Comune, che si traduce in incontri sporadici e una sensazione di isolamento. La recente presa di posizione di Confcommercio, rappresentata da Federico Pieragnoli, denuncia come le misure proposte siano "sproporzionate ed inaccettabili", evidenziando la tensione tra esigenze commerciali e qualità di vita. La questione resta aperta: come si può conciliare sviluppo e vivibilità ?

E' ritenuta "sproporzionata ed inaccettabile" dal Comitato dei residenti del Quartiere di Santa Maria la presa di posizione di Confcommercio di Pisa, con il suo direttore provinciale Federico Pieragnoli, che ha criticato l’intenzione del Comune di Pisa di disciplinare, con una azione unilaterale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Centro storico, i residenti di Santa Maria: "Quartiere invivibile, con il Comune solo saltuari incontri"

Allagamenti a Monreale, residenti di via Santa Liberata chiedono aiuto - Gli abitanti di via Santa Liberata a Monreale si trovano in grave difficoltĂ a causa degli allagamenti che colpiscono la zona dopo ogni pioggia.

Quartiere Santa Maria, dissesto idrogeologico: la richiesta di Zuccarini per una commissione aperta ai residenti https://ift.tt/djNSkzw https://ift.tt/2v4Rzjb Vai su X

Restiamo nel quartiere di Santa Maria Vetere perché le parti della piazza a rischio caduta sono state recintate ma lavori non se ne vedono. Per il... Vai su Facebook

La rabbia dei residenti: "Usate parole gravissime" - L’opinione del Comitato dei cittadini di Santa Maria sulla questione tavoli "Confcommercio forse non ha testimonianze dirette di cosa accade". Da msn.com

Confronto tra amministrazione e residenti in Santa Maria: tutte le criticità del quartiere - 16 dicembre 2024 – Nei giorni scorsi si è svolto un incontro del Comitato dei residenti di Santa Maria col sindaco Michele Conti, presente anche l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli. lanazione.it scrive