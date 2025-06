Centro sportivo | cercasi gestore E parte l’asta

Il centro sportivo di via Roma cerca un nuovo gestore per rilanciare le attività e ridare vita a un punto di riferimento per la comunità. Con l’apertura della gara, si apre una opportunità unica per gli operatori interessati di contribuire allo sviluppo sportivo locale, offrendo proposte innovative e vantaggiose. Le candidature sono aperte fino al 14 luglio: un’occasione da non perdere per chi desidera fare la differenza nel panorama sportivo cittadino.

Il centro sportivo di via Roma cerca un nuovo operatore. L’amministrazione comunale ha infatti messo a gara la concessione, che riguarda l’area destinata al tennis, ma non quella dedicata al calcio. Le offerte potranno arrivare fino al 14 luglio e la commissione aggiudicherà l’impianto attraverso il criterio della proposta economicamente più vantaggiosa. Dopo il salvataggio in extremis delle attività sportive nei mesi scorsi, si cerca ora un futuro più stabile per la struttura con una concessione di tre anni fino al 2028 per i cinque campi tennis in terra rossa e un campo polifunzionale coperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro sportivo: cercasi gestore. E parte l’asta

