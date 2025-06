Centri diurni per persone con disabilità attività potenziate | Sul piatto un milione

Un investimento di un milione di euro apre nuove prospettive per le persone con disabilità complesse, potenziando servizi e attività nei centri diurni. Questa significativa risorsa permetterà di migliorare l’assistenza e le opportunità di inclusione sociale, offrendo risposte sempre più adeguate e personalizzate. La gara pubblica, avviata martedì 17, rappresenta un passo importante verso un futuro più inclusivo e solidale: un impegno che coinvolge l’intera comunità.

Un milione di euro per potenziare le risposte garantite alle persone con disabilità complesse. Si è aperta martedì 17 la procedura pubblica di affidamento del servizio, potenziato di quasi 350mila euro rispetto alla gara del 2022, per la gestione triennale dei centri socio-occupazionali diurni.

