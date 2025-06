Centinaia di telefonate e messaggi minacciosi | scatta l' arresto

Un'odissea di minacce e intimidazioni ha portato all'arresto di un uomo di 43 anni a Vigodarzere. Dopo aver perseguitato la sua ex compagna con centinaia di telefonate e messaggi minacciosi nel tentativo di riavvicinarsi, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, assicurandolo alla giustizia. Un episodio che sottolinea quanto sia importante tutelare la propria sicurezza e affrontare con fermezza comportamenti persecutori.

Non accettava la fine di una relazione e non ha esitato a tempestarla di telefonate e messaggi minacciosi, nel tentativo estremo di organizzare un ultimo incontro chiarificatore. I carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne padovano, residente a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Centinaia di telefonate e messaggi minacciosi: scatta l'arresto

