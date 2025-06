Cena di socializzazione tra single a Givinazzo

Se sei single e desideri trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della socializzazione, non perdere l’opportunità di partecipare alla cena organizzata da Oj Eventi Single a Givinzzo. Un’occasione perfetta per incontrare nuove persone in un’atmosfera rilassata e piacevole. Ricorda, tutte le prenotazioni e informazioni vanno richieste esclusivamente ad Anthony al 3488781211. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di fare nuove conoscenze!

Arriva un'altra occasione di incontro con Oj Eventi Single ch punta a creare occasioni socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. Importantissimo Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento.

In questa notizia si parla di: single - socializzazione - cena - givinazzo

venerdì 11 luglio 2025 cena di socializzazione tra single a givinazzo (ba).

