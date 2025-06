Cena alla Terrazza | posti già esauriti resta aperta solo la lista di attesa

La magia della Cena sulla Terrazza ha conquistato tutti, lasciando i posti esauriti in pochissimo tempo. Un successo che dimostra quanto questo evento sia nel cuore di Livorno e dei suoi visitatori. Per chi non è riuscito a prenotare, non disperate: la lista di attesa è già aperta, pronta a regalare nuove opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile. Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare!

Neanche il tempo di annunciare l'edizione 2025 che i posti per la Cena sulla Terrazza sono andati esauriti. Un entusiasmo che ha confermato, ancora una volta, quanto questo evento sia atteso e amato dai livornesi e non solo. Per chi non è riuscito a prenotare in tempo, è già attiva una lista.

