Cellulari in classe arriva il divieto anche alle superiori

Finalmente una svolta decisa nella scuola italiana: arriva il divieto di usare cellulari in classe anche alle superiori. La circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito pone limiti chiari, promuovendo un ambiente più concentrato e stimolante. Tuttavia, sono previste eccezioni che permettono un uso responsabile degli smartphone. Un passo importante verso un apprendimento più efficace e coinvolgente, ma come cambierà realmente la vita scolastica?

La circolare emessa dal ministero dell'Istruzione e del Merito vieta l'utilizzo degli smartphone durante l'orario scolastico, ma con alcune eccezioni.

