cellulare scatta il divieto per le scuole superiori

Il telefono cellulare ormai è uno strumento di uso comune anche tra i giovanissimi. Il dibattito sul suo uso è ancora aperto. Tuttavia anche alle scuole superiori scatterà il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico. Fino a questo momento il divieto valeva per le classi del primo ciclo. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato ieri alle scuole una circolare a riguardo. “Tale intervento – ha scritto il titolare del Mim – appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamenti dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com