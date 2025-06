Cellulare alla maturità tracce delle prove online oggetti proibiti | 5 domande e risposte sull’esame

Il countdown è iniziato: mercoledì 18 giugno gli studenti italiani si preparano a vivere la prima prova della maturità 2025. Tra tracce di italiano, oggetti proibiti e domande cruciali, il percorso verso il diploma si fa sempre più emozionante. Come affrontare al meglio le sfide di questa tappa fondamentale? Ecco 5 domande e risposte per chiarire ogni dubbio e affrontare con sicurezza l’esame più importante dell’anno.

Mercoledì 18 giugno scattano per migliaia di studenti delle superiori gli esami di maturità 2025. In programma la prima prova scritta con le tracce di italiano, comuni per tutti gli indirizzi e i percorsi scolastici in tutto il Paese. I candidati potranno scegliere fra sette opzioni, distinte in tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema libero. In ogni caso avranno sei ore di tempo prima di dover posare le penne e consegnare il lavoro, che sarà valutato in quindicesimi dalla commissione. Ecco una guida con cinque domande e risposte per prepararsi al meglio ed evitare le fake news: in occasione degli esami di Stato, è tornata anche per il 2025 la campagna Maturità al sicuro contro le bufale della Polizia di Stato.