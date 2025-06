Cecina fermato con 240 grammi di marijuana e bustine per confezionare le dosi | 20enne arrestato

Un giovane di 20 anni di Cecina è finito in manette dopo essere stato sorpreso dai carabinieri con 240 grammi di marijuana e bustine pronte per il confezionamento. L’individuo, aggirandosi nel pomeriggio in via Occorsio, ha mostrato atteggiamenti sospetti e ha tentato di scappare alla vista dei militari. Rapidissime le operazioni di retata, che hanno portato al suo arresto e al sequestro della droga, sottolineando ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine contro lo spaccio di stupefacenti.

Un 20enne cecinese è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato in orario pomeridiano aggirarsi con fare sospetto in via Occorsio e alla vista dei militari dell'Arma ha cercato di allontanarsi verso via Aldo Moro. Subito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Cecina, fermato con 240 grammi di marijuana e bustine per confezionare le dosi: 20enne arrestato

