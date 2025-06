Ceccherini Osservatorio Permanente Giovani Editori | All' Europa serve il protagonismo dei giovani per uscire dall’irrilevanza e costruire una vera democrazia

In un mondo in rapido cambiamento, il protagonismo dei giovani è essenziale per uscire dall’irrilevanza e costruire una vera democrazia. Andrea Ceccherini, Presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani - Editori, sottolinea che per diventare cittadini attivi e consapevoli, bisogna investire in educazione economico-finanziaria e sviluppare uno spirito critico. Solo così i giovani potranno davvero prendere in mano il proprio destino e contribuire a un domani più equo e partecipato.

L'intervento di Andrea Ceccherini, Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori: "Per essere cittadini e non sudditi, occorre impegnarsi e conoscere le regole del gioco: educazione economico-finanziaria e spirito critico sono strumenti di libertà" Andrea Ceccherini, Presidente de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ceccherini (Osservatorio Permanente Giovani Editori): "All'Europa serve il protagonismo dei giovani per uscire dall’irrilevanza e costruire una vera democrazia"

In questa notizia si parla di: giovani - ceccherini - osservatorio - permanente

Domani palazzo Mezzanotte Borsa di Milano parte un evento unico “YOUNG FACTOR: un dialogo tra giovani, economia e finanza”, promosso e organizzato da Andrea Ceccherini, Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori, in partnership con Intesa Vai su X

Domani palazzo Mezzanotte Borsa di Milano parte un evento unico “YOUNG FACTOR: un dialogo tra giovani, economia e finanza”, promosso e organizzato da Andrea Ceccherini, Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori, in partnership con Intesa Vai su Facebook

Andrea Ceccherini confermato presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori all’unanimità; Osservatorio Giovani-Editori. Festa per i primi 25 anni d’attività: Profilo sempre più internazionale; Presentata la terza edizione di Young Factor, Ceccherini: L'educazione economico-finanziaria essenziale per la vita sociale e democratica.

"Young Factor", a Milano i big della finanza mondiale incontrano 360 studenti europei - A Milano la terza edizione di Young Factor riunisce banchieri top e 360 studenti europei per promuovere l’alfabetizzazione economico- Segnala tgcom24.mediaset.it

Osservatorio Giovani-Editori. Festa per i primi 25 anni d’attività: "Profilo sempre più internazionale" - Giovedì sera, in un ristorante fiorentino, il presidente Andrea Ceccherini ha v ... Si legge su msn.com