C' è una Spal che vince è quella dei giovani | l' Under16 è campione d' Italia Serie C

Sul pianeta Spal c’è vita. E che vita. Merito dell’Under16, capace di diventare campione d'Italia Serie C – battendo ai rigori il Padova – e di regalare un sorriso decisamente brillante in un periodo particolarmente buio per tutti i tifosi biancazzurri. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - C'è una Spal che vince, è quella dei giovani: l'Under16 è campione d'Italia Serie C

