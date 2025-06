C’è il marchio storico di interesse nazionale

Pitti Uomo, simbolo di eccellenza e innovazione nel mondo della moda maschile, si distingue come il primo evento a ricevere il prestigioso riconoscimento di ’marchio storico di interesse nazionale’. Un traguardo che celebra non solo la sua lunga tradizione, ma anche il suo impatto duraturo nel promuovere il Made in Italy e influenzare l’industria fashion globale. Questa approvazione sottolinea l’importanza strategica di Pitti Uomo nel panorama culturale ed economico italiano.

Pitti Uomo è la prima fiera a ottenere il riconoscimento di ’marchio storico di interesse nazionale’. Il Ministero per le Imprese e il Made in Italy e l’Ufficio Brevetti e Marchi, dopo un iter approfondito, hanno autorizzato l’iscrizione della manifestazione organizzata da Pitti Immagine nel Registro speciale dei marchi storici. La valutazione positiva è avvenuta in ragione del ruolo che Pitti Uomo, nella sua lunga storia, ha svolto per la promozione della moda e della cultura della moda maschile. Il logo di marchio storico d’ora in poi comparirà unitamente al marchio di impresa e costituirà un’attestazione ufficiale di ’storicità’, di rafforzamento commerciale e di notorietà del marchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - C’è il marchio storico di interesse nazionale

In questa notizia si parla di: marchio - storico - interesse - nazionale

Pitti Uomo riconosciuto come marchio storico: a giugno l'edizione 108 con 730 brand - Pitti Uomo, marchio storico della moda, si prepara a festeggiare la sua edizione estiva numero 108 dal 17 al 20 giugno 2025 alla Fortezza da Basso.

Moda: Pitti Uomo diventa marchio storico di interesse nazionale; Imprese culturali e creative di interesse nazionale: iscrizione all’albo; A Saquella il riconoscimento di Marchio storico di interesse nazionale.

Peroni diventa marchio storico di interesse nazionale: cos’è e come si ottiene - Cos’è un marchio storico e come si ottiene Dal 2019 è stato istituito, all'interno dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, presso il ... Riporta quotidiano.net

Marchio storico di interesse nazionale: con l’iscrizione al registro speciale si può utilizzare il logo per scopi commerciali - il logo "Marchio storico di interesse nazionale" e, per le imprese che intendano utilizzarlo sui mercati internazionali, il logo "Italian Historical Trademark". Come scrive ipsoa.it