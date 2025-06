Cdx nel pallone vota per errore mozione Iv contro precariato e fuga dei cervelli | Avevamo sentito male

Un semplice errore ha trasformato il voto in un blitz politico: la maggioranza alla Camera si è schierata a favore di una mozione di Iv, guidata da Maria Elena Boschi, sulle politiche per attrarre i ricercatori, ignorando il parere contrario del governo. Un episodio che mette in luce quanto possa essere sottile la linea tra distrazione e conseguenze politiche imprevedibili. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa vicenda sorprendente.

Cdx nel pallone, vota per errore mozione Iv contro precariato e fuga dei cervelli: Avevamo sentito male.

