CdS – Zaccagni piace al Napoli ma rimarrà alla Lazio

Il mercato estivo infiamma le speranze dei tifosi della Lazio, mentre il destino di Zaccagni si fa sempre più interessante. Con Sarri al timone e Fabiani a gestire le trattative, la rosa biancoceleste si prepara ad una nuova stagione all'insegna della solidità e delle sorprese. Tuttavia, tra voci e smentite, uno spunto di discussione resta vivo: il Napoli sarebbe interessato a Zaccagni, ma il giocatore rimarrà alla Lazio.

In casa Lazio è iniziato il secondo corso di Maurizio Sarri, allenatore pronto a riportare idee, gioco ed identità all'interno dell'ambiente biancoceleste. Chi si occuperà di mercato, invece, è Angelo Fabiani, direttore sportivo del club di Claudio Lotito, chiamato a rispondere alle esigenze del tecnico toscano. "Nessuno dei big è sul mercato", ma è inevitabile che possano arrivare offerte o interessamenti per calciatori come Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella.

Inter Lazio, Zaccagni: «Loro scenderanno in campo sicuramente per vincere! Anche noi faremo lo stesso…» - In vista della sfida contro l'Inter, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha dichiarato: «Loro scenderanno in campo sicuramente per vincere! Anche noi faremo lo stesso…».

Angelo #Fabiani direttore sportivo della #Lazio intervistato a @RaiDue: “#Zaccagni? Piace tanto al #Napoli, ma non abbiamo intenzione di venderlo”. [@RaiDue] Vai su X

Pedullà: "Lazio su Raspadori, ci sono altri 3 club" areanapoli.it/share/595864/ Vai su Facebook

